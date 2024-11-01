Омск-Информ
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·Общество

В 21:30 все вагоны вернутся в депо.
Сегодня в Омске отменили вечерние рейсы трамваев № 2, 4, 8 и 9. С 21:30 до 5:30 все вагоны отправятся в депо.
Последние рейсы от конечных остановок:
  • ПО «Полет»: трамвай № 2 – 20:31, трамвай № 8 – 20:13; 
  • улица Котельникова: трамвай № 2 – 20:20, трамвай № 4 –18:57, трамвай № 8 – 19:51, трамвай № 9 – 20:08; 
  • поселок Амурский: трамвай № 4 – 20:04; 
  • 3-й Разъезд: трамвай № 9 – 20:09.
Трамваи отменят на время капитального ремонта стрелочного перевода возле депо.
·Общество

В 21:30 все вагоны вернутся в депо.
Сегодня в Омске отменили вечерние рейсы трамваев № 2, 4, 8 и 9. С 21:30 до 5:30 все вагоны отправятся в депо.
Последние рейсы от конечных остановок:
  • ПО «Полет»: трамвай № 2 – 20:31, трамвай № 8 – 20:13; 
  • улица Котельникова: трамвай № 2 – 20:20, трамвай № 4 –18:57, трамвай № 8 – 19:51, трамвай № 9 – 20:08; 
  • поселок Амурский: трамвай № 4 – 20:04; 
  • 3-й Разъезд: трамвай № 9 – 20:09.
Трамваи отменят на время капитального ремонта стрелочного перевода возле депо.