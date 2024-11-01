Омск-Информ
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·Общество

Он забыл про гидроизоляцию, и квартиры залило дождем.
Жители Нововаршавки обратились в омскую прокуратуру из-за нарушения своих прав при капитальном ремонте крыши многоэтажки. Как сообщили в ведомстве, подрядчик ООО «СМК «АльянсСтрой» нарушил технологические нормы и, демонтировав кровлю, не сделал гидроизоляцию. В связи с этим в июле во время дождя влага проникла в квартиры и повредила имущество жильцов.
Прокуратура внесла представление подрядчику. В итоге компания возместила ущерб жильцам, выплатив более 200 тыс. рублей. В одной из квартир компания также сделала ремонт.
Капитальный ремонт крыши также завершился. Кровлю обследовали, нарушений не нашли.
·Общество

Он забыл про гидроизоляцию, и квартиры залило дождем.
Жители Нововаршавки обратились в омскую прокуратуру из-за нарушения своих прав при капитальном ремонте крыши многоэтажки. Как сообщили в ведомстве, подрядчик ООО «СМК «АльянсСтрой» нарушил технологические нормы и, демонтировав кровлю, не сделал гидроизоляцию. В связи с этим в июле во время дождя влага проникла в квартиры и повредила имущество жильцов.
Прокуратура внесла представление подрядчику. В итоге компания возместила ущерб жильцам, выплатив более 200 тыс. рублей. В одной из квартир компания также сделала ремонт.
Капитальный ремонт крыши также завершился. Кровлю обследовали, нарушений не нашли.