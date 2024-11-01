Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь угрожал перекинуться на жилье соседей.
Вчера около 22:07 на улице Энергетиков произошел пожар. Загорелись частный дом и хозяйственные постройки.
На место выехали 29 сотрудников МЧС. За 17 минут спасатели задействовали 7 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 100 кв. м.
Огонь повредил кровлю и наружную стену дома, сарай и вещи в гараже. Спасателям удалось не допустить перехода огня еще на два соседних дома. В происшествии никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна.
·Происшествия

Огонь угрожал перекинуться на жилье соседей.
Вчера около 22:07 на улице Энергетиков произошел пожар. Загорелись частный дом и хозяйственные постройки.
На место выехали 29 сотрудников МЧС. За 17 минут спасатели задействовали 7 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 100 кв. м.
Огонь повредил кровлю и наружную стену дома, сарай и вещи в гараже. Спасателям удалось не допустить перехода огня еще на два соседних дома. В происшествии никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна.