Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура посчитала их неосновательным обогащением.
Как сообщили в прокуратуре, в 2020 году омич получил в аренду четыре земельных участка в поселке Чукреевка для строительства частных домов. Он построил на участках недвижимость, зарегистрировал ее, а потом выкупил землю по льготной цене – за 188,9 тыс. рублей. После этого мужчина демонтировал постройки и продал три участка за 4,2 млн рублей.
– Таким образом, у гражданина первоначально отсутствовало намерение использовать землю для эксплуатации помещений по целевому назначению, – отметили в прокуратуре.
Сотрудники обратились в суд, чтобы изъять у мужчины оставшийся участок, а также взыскать неосновательное обогащение. На деньги омича наложили арест.
Дело рассмотрит Кировский районный суд.
·Общество

Прокуратура посчитала их неосновательным обогащением.
Как сообщили в прокуратуре, в 2020 году омич получил в аренду четыре земельных участка в поселке Чукреевка для строительства частных домов. Он построил на участках недвижимость, зарегистрировал ее, а потом выкупил землю по льготной цене – за 188,9 тыс. рублей. После этого мужчина демонтировал постройки и продал три участка за 4,2 млн рублей.
– Таким образом, у гражданина первоначально отсутствовало намерение использовать землю для эксплуатации помещений по целевому назначению, – отметили в прокуратуре.
Сотрудники обратились в суд, чтобы изъять у мужчины оставшийся участок, а также взыскать неосновательное обогащение. На деньги омича наложили арест.
Дело рассмотрит Кировский районный суд.