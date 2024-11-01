Прокуратура посчитала их неосновательным обогащением.

Как сообщили в прокуратуре, в 2020 году омич получил в аренду четыре земельных участка в поселке Чукреевка для строительства частных домов. Он построил на участках недвижимость, зарегистрировал ее, а потом выкупил землю по льготной цене – за 188,9 тыс. рублей. После этого мужчина демонтировал постройки и продал три участка за 4,2 млн рублей.

– Таким образом, у гражданина первоначально отсутствовало намерение использовать землю для эксплуатации помещений по целевому назначению, – отметили в прокуратуре.

Сотрудники обратились в суд, чтобы изъять у мужчины оставшийся участок, а также взыскать неосновательное обогащение. На деньги омича наложили арест.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.