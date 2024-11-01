Свежий воздух позволяет сохранить здоровье и работоспособность, убеждена врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева заявила, что не стоит забывать проветривать квартиры и офисы даже в морозную погоду.

По словам врача, проветривание квартиры помогает предотвратить проблемы со здоровьем и сохранить работоспособность. Особенно это важно для спальни и детских комнат.

Как пояснила терапевт, свежий воздух требуется для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма. В непроветриваемом пространстве уровень кислорода постепенно падает, а уровень углекислого газа — растет. Это может приводить к усталости, снижению работоспособности и недомоганию, в том числе к головным болям, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления.

- В закрытом помещении активнее идет процесс размножения бактерий, различных микроорганизмов и аллергенов. Это повышает риск вирусного заболевания, появления аллергических реакций и различных болезней органов дыхания, - цитирует врача aif.ru.

Эксперт рекомендует в холодное время года проветривать квартиру каждые полтора-два часа. Открывать окна можно по очереди в каждой комнате по 5-10 минут. Кондиционеры или увлажнители воздуха в данном случае не альтернатива проветриванию, поскольку не обеспечивают помещение свежим воздухом.