Стать неотразимыми к главному празднику в году и даже помолодеть еще можно успеть, если начать заниматься собой незамедлительно.

В новогоднюю ночь хочется выглядеть свежо и молодо. Темные круги под глазами, тусклое лицо вряд ли украсят новогодний наряд. Если начать заниматься своим лицом сейчас, то еще можно успеть преобразиться. РИА «Омск-информ» обратилось за помощью к заведующей отделением косметологии «Евромеда» Наталье Крапиве. Она рассказала, какие зимние омолаживающие и освежающие кожу лица процедуры можно успеть пройти, чтобы в новогоднюю ночь быть самой-самой. Все эти процедуры можно сделать в Омске, главное – помнить, что проводиться они должны профессиональными косметологами.

1. Биоревитализация лица

Восстановление структуры кожи при помощи этой популярной методики омоложения лица происходит при помощи препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Показания:

сухость кожи (для возобновления восстановительных процессов);

снижение упругости, мелкие морщины;

пигментация;

проблемная кожа в стадии ремиссии;

необходимость реконструкции и скрепления дермы;

после пластической операции (для ускорения восстановления кожных покровов);

после длительного пребывания под действием солнечных лучей.

Биоревитализация не только дарит молодость, но и замедляет процессы старения, причем делает это естественно, для процедур используются препараты только на основе веществ, совместимых с человеческим организмом. Гиалуроновая кислота является полностью натуральным веществом, совместимым с кожей, поэтому не происходит отторжения.

Курс состоит из 3-4 процедур с интервалом 2–4 недели.

2. Ботулинотерапия

Процедура позволяет добиться выраженного омоложения и улучшения состояния кожи.

Показания:

горизонтальные морщины на лбу;

вертикальные морщины между бровями;

линии в уголках и вокруг глаз («гусиные лапки», «кроличьи морщины»);

линии в уголках губ и носогубной складке;

губоподбородочные линии;

опущение века (птоз);

асимметрия лица;

нечеткий овал лица;

горизонтальные морщины на шее («кольца Венеры»);

гипергидроз.

Перед процедурой проводится очищение кожи. Инъекции ботулотоксина не требуют обезболивания, но при повышенной чувствительности возможно использование местного анестетика. По заранее определенным точкам в мышцы вводится игла с небольшим количеством препарата. Весь процесс занимает не более 15 минут.

Первые изменения проявляются на второй-третий день после процедуры, окончательный эффект можно оценить через две недели. В зависимости от введенной дозы препарата, глубины морщин, толщины и влажности кожи, возраста и индивидуальных особенностей пациента действие препарата сохранятся на срок от трех месяцев до полугода.

Эффект:

сглаживание имеющихся морщин: практически полностью исчезают мелкие и средние морщины, глубокие морщины становятся менее заметными;

предотвращение образования новых морщин: регулярное использование парализует мышцы, отвечающие за сокращение и появление морщин;

лифтинг и моделирование лица: ботулотоксин может использоваться для подтягивания и моделирования определенных областей лица, таких как верхнее веко, подбородок и шея.

3. Пилинги

Очень популярная косметическая процедура, с помощью которой кожа лица очищается от старых отмерших клеток кожи. Процедура предполагает ликвидацию нескольких слоев эпидермиса с проблемной зоны. В результате в организме начинается процесс клеточного обновления.

Пилинг способствует очищению и омоложению кожи, после него кремы и маски впитываются гораздо лучше, а воздействие их становится гораздо более эффективным.

Эффект

удаляются мелкие неровности и морщинки;

поверхность становится более ровной;

кожа становится упругой.

Применяя пилинги, косметологи преследуют две цели:

устранение эстетических дефектов кожи (морщины, рубцы, пигментные пятна, доброкачественные новообразования);

активация физиологических процессов регенерации кожи, улучшение ее состояния, оздоровление.

Пилинг может проводиться как монопроцедура, так и совместно с аппаратными и инъекционными процедурами.

4. HydraFacial

Знаменитая американская система глубокого очищения, интенсивного увлажнения и антивозрастного ухода кожи HydraFacial (ХайдраФэшл) поможет комплексно и одновременно решить все проблемы кожи.

Технология вакуумного гидропилинга HydraFacial не имеет аналогов среди косметологических методик: она совместила в себе целый комплекс процедур. Одновременно обеспечиваются глубокая чистка, увлажнение, антивозрастной уход и, при необходимости, лечение проблемной кожи (акне, пигментации). Благодаря комплексному воздействию достигается ярко выраженный омолаживающий результат.

Технология HydraFacial быстро обрела популярность во всем мире – сейчас ее используют в 80 странах. Голливудские знаменитости, попробовав HydraFacial первыми, остаются преданными поклонниками методики и по сей день. Также гидропилинг ХайдраФэшл эффективно используется в лучших клиниках эстетической медицины по всему миру.

Показания:

загрязненная кожа любого типа;

себорейная пористая кожа;

широкие поры;

обезвоженная кожа любого типа;

молодая проблемная кожа;

акне I и II степени;

постакне;

возрастные изменения;

поверхностные пигментации;

неровный рельеф кожи;

гиперкератоз;

стрии (растяжки);

подготовка или реабилитация после радикальных процедур;

отечность, пастозность лица;

вросшие волосы.

Основное отличие HydraFacial состоит в том, что при проведении процедуры используются специальные запатентованные насадки, каждая из которых выполняет определенную функцию. Лечебный и эстетический эффект достигается за 6 шагов:

1. Эксолофикация (мягкое удаление омертвевшего верхнего слоя кожи с подготовкой для следующего этапа).

2. Кислотный пилинг (обновление кожи без повреждения кожного покрова).

3. Чистка (безболезненное глубокое вакуумное очищение кожи).

4. Омоложение и лечение (борьба со специфическими кожными проблемами, антивозрастная терапия).

5. Гидратация (глубокое увлажнение сывороткой, питание и защита антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой).

6. Пролонгация и защита (профессиональные средства для домашнего ухода).

Процесс проникновения сыворотки в клетки кожи происходит в момент максимального раскрытия пор (чему способствуют первые этапы процедуры), чтобы входящие в состав антиоксиданты, противовоспалительные, очищающие и увлажняющие компоненты успели насытить каждую клетку дермы.

Благодаря вакуумному воздействию эффективно устраняются продукты эксфолиации, в результате чего поры кожи становятся чистыми. Вакуум также оказывает трофикостимулирующее действие, лимфодренаж, лифтинг-эффект.

После окончания процедуры кожа сразу выглядит безупречной, сияющей, увлажненной!

Преимущества HydraFacial:

комплексное воздействие на все слои кожи;

безболезненность и комфортность;

безопасность: для каждого пациента используются стерильные одноразовые насадки;

быстрота проведения – время выполнения базовой процедуры не более 30 минут;

отсутствие периода реабилитации;

отсутствуют возрастные и сезонные ограничения;

подходит для всех типов кожи, даже чувствительной;

видимый результат уже после первой процедуры;

решение различных эстетических задач;

возможность совмещения с другими методиками;

процедура проводится как по лицу, так и по телу.

Рекомендуемый курс 4–6 процедур, один раз в 7–10 дней. Поддерживающие процедуры 1 раз в месяц, 2-3 курса в год.

Эффект:

глубокое очищение;

выравнивание рельефа кожи;

лифтинг-эффект;

улучшение цвета лица;

интенсивное увлажнение;

омолаживающее воздействие.

5. Фотоомоложение

Процедура проводится с целью создания эффекта красивой ровной, гладкой кожи («фотошопа»).

Показания:

необходимость улучшить качество и тон кожи;

пигментация различной локализации и генеза

сосудистые патологии (гемангиомы, гематомы, пигментные пятна).

Процедура не требует реабилитации, по ощущениям комфортна.

Эффект заметен после первой процедуры.

6. Geneo +

Это многофункциональная платформа, с помощью которой можно проводить безынъекционные процедуры для улучшения тургора и качества кожи.

Аппарат Geneo+ сочетает в себе несколько факторов воздействия:

OxyGeneo – оксигенация кожи (насыщение кожи кислородом);

TriPollar – мгновенная подтяжка кожи;

UltraSound – трансдермальная доставка биологически активных веществ;

Neomassage – интенсивный аппаратный массаж с выраженным лимфодренажным эффектом.

Каждый из этих факторов влияет на разные звенья механизма старения. Этапы процедуры Geneo можно выполнять по отдельности и комбинировать.

Показания

Процедуры подходят всем пациентам в качестве неинвазивных полноценных уходов и профилактики решения ранних и уже существующих проблем старения, таких как:

неровный, тусклый цвет лица;

расширенные поры;

мелкие морщины;

сухость кожных покровов;

снижение тургора.

Эффект

видимый лифтинг-эффект;

уменьшение глубины морщин;

увлажнение кожи;

устранение темных кругов и отеков под глазами, расширенных пор.

7. Карбокситерапия (безынъекционная)

Карбокситерапия – техника лечения и омоложения кожи, основанная на воздействии на кожу различных активных компонентов препарата при помощи углекислого газа. Углекислый газ обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Безынъекционная карбокситерапия основана на эффекте Бора. Углекислый газ вытесняет кислород из тканей кожи, на что эпидермис реагирует, как на стресс, в ответ усиливая кровообращение, при этом клетки начинают активно насыщаться кислородом. Во время активной микроциркуляции крови усиливается лимфоток, выводятся токсины и вырабатывается коллаген.

Неинвазивная карбокситерапия подходит для любого типа кожи, включая чувствительный.

Показания:

тусклая кожа, неровный тон кожи;

пятна постакне;

пигментация;

жирная, пористая кожа;

купероз, розацеа;

наличие темных кругов под глазами;

отечность лица;

профилактика возрастных изменений.

Специальной подготовки перед процедурой не требуется, однако кожа не должна быть травмирована. Если в домашнем уходе или лечении кожи используются ретиноиды, следует отменить их за 5 дней до планируемой процедуры карбокситерапии.

Процедура включает в себя очищение кожи; легкий поверхностный пилинг на основе фруктовых кислот.

Заключительный этап карбокситерапии: на лицо наносится CO2-гель, маска также пропитывается гелем-активатором и затем накладывается на лицо. Спустя 15–20 минут, когда завершится реакция (пузырьки перестают выделяться), маска снимается, смываются остатки геля, наносится антиоксидантная сыворотка и крем по типу кожи.

Маска создает барьер для углекислого газа, чтобы он не испарялся, а проникал в эпидермис. Таким образом запускаются мощные процессы регенерации и омоложения.

Для получения стойкого результата необходимо пройти курс от 4 до 10 процедур, 1 раз в неделю.

Разовая процедура будет вариантом подготовки к важному мероприятию, праздничному вечеру.

Эффект

Безынъекционная карбокситерапия корректирует возрастные изменения, выравнивает тон и текстуру кожи, способствует осветлению гиперпигментации, уменьшает выраженность темных кругов и отеков в периорбитальной зоне, а также способствует осветлению сосудистых пятен после перенесенной угревой болезни (постакне).

8. Аппаратная косметология – CO2

Фракционно-лазерное омоложение на СО2 – это процедура, позволяющая выполнить широкий спектр косметологических процедур: безоперационная блефаропластика, коррекция рубцов, удаление доброкачественных новообразований, устранение пигментных пятен, лазерное омоложение.

Принцип действия CO2-лазера заключается в удалении микроскопической части старой дермы с последующим восстановлением поврежденных участков кожи. Благодаря передовым технологиям лазерная система позволяет составлять индивидуальные протоколы лечения для всех фототипов кожи, управлять временем реабилитации за счет контроля термального эффекта и глубины воздействия, а также проводить процедуры в любое время года.

Показания:

морщины различной выраженности и глубины;

расширенные поры, дряблость кожи;

снижение упругости и эластичности кожи;

нежелательная пигментация;

наличие любых типов рубцов, включая келоидные;

наличие шрамов, растяжек и стрий;

наличие доброкачественных новообразований.

Преимущества:

любой участок тела или лица;

точное сканирование проблемы;

вариабельная форма лазерного импульса;

альтернатива традиционной блефаропластике;

индивидуальные возможности для точного подбора параметров любому пациенту;

прогнозируемый результат;

стойкий неоколлагенез и лифтинг;

комбинация СО2-лазера и RF-энергии;

короткое время реабилитации.

Процедура проходит в комфортных условиях после нанесения аппликационной анестезии. Время проведения манипуляции и период реабилитации зависят от локализации процесса, глубины воздействия и желаемого результата. В среднем реабилитация занимает от 3 до 7 дней.

Эффект:

уплотнение кожи;

улучшение качества кожи;

уменьшение выраженности пор;

устранение пигментации;

коррекция любых типов рубцов;

коррекция стрий и растяжек;

устранение доброкачественных новообразований;

уменьшение различной выраженности глубины морщин.

9. Игольчатый радиолифтинг

Показан при дряблости кожи, глубоких рубцах, расширенных порах, растяжках, целлюлите. Процедура дает ярко выраженный эффект по устранению вышеназванных проблем. В первую очередь – лифтинг-эффект.

Есть период реабилитации, и процедура подразумевает повторение через 2 месяца. Эффект сохраняется до года.

10. SMAS-лифтинг на аппарате «Ultraformer MPT»

Процедура дает лифтинг-эффект, происходит разглаживание морщин, устранение избыточных жировых отложений в области лица и тела. Накопительный результат сохраняется до полутора лет. Процедура комфортна и не требует периода реабилитации.

Технология «Ultraformer MPT» позволяет применять специальные сыворотки с активными ингредиентами для вау-эффекта от процедуры SMAS-лифтинга.

Эффект:

мгновенная подтяжка овала лица;

формирование более четкой линии скул и подбородка;

поднятие верхнего века, бровей и уголков рта;

разглаживание глубоких морщин, носогубных складок, мимических морщин;

подтяжка глубокого слоя мягких тканей;

устранение брылей на щеках;

устранение жировых ловушек и дряблости кожи.

Итак. Для того чтобы понять, какая процедура подойдет в каждом конкретном случае, необходимо обратиться к грамотному специалисту. И, конечно, выбрать серьезное медицинские учреждение.

Приведенные выше методики рассчитаны на разный кошелек. Лучше остановиться на более доступной по цене процедуре, но в надежном и проверенном месте с хорошей репутацией. Красота – не та сфера, где стоит экономить, рискуя своим лицом.

И, конечно, подготовка к празднику, отличный повод наконец заняться собой!