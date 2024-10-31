Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Сейчас мера поддержки действует до 1 января 2025 года.

Омское Минэкономразвития предложило продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП на упрощенной или патентной системе налогообложения. По словам министра экономического развития региона Анны Негодуйко, подобная мера позволит поддержать бизнес на старте работы и создать условия для официальной предпринимательской деятельности.

– Действие законодательной нормы предлагаем продлить на двухлетний период – 2025 и 2026 годы, – пояснила чиновница.

Напомним, что налоговые каникулы действуют с 2015 года. Сейчас срок действия такой меры поддержки – до 1 января 2025 года. Проект закона предлагает продлить его до 1 января 2027 года. Каждый год налоговыми каникулами пользуется более 33 предпринимателей.

·Экономика/Бизнес

Сейчас мера поддержки действует до 1 января 2025 года.

Омское Минэкономразвития предложило продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП на упрощенной или патентной системе налогообложения. По словам министра экономического развития региона Анны Негодуйко, подобная мера позволит поддержать бизнес на старте работы и создать условия для официальной предпринимательской деятельности.

– Действие законодательной нормы предлагаем продлить на двухлетний период – 2025 и 2026 годы, – пояснила чиновница.

Напомним, что налоговые каникулы действуют с 2015 года. Сейчас срок действия такой меры поддержки – до 1 января 2025 года. Проект закона предлагает продлить его до 1 января 2027 года. Каждый год налоговыми каникулами пользуется более 33 предпринимателей.