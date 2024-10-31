Одну сдвинули на 100 метров, другую на 300.

Остановки «Сельхозтехника» на улице Семиреченской в Кировском округе Омска переместили ближе к жилью. Как сообщает департамент транспорта, это сделали по просьбам местных жителей.

Остановка, с которой можно уехать в сторону центра, теперь располагается напротив дома № 132а на Семиреченской, примерно в 300 м от прежнего места. Остановка для движения из центра – около дома № 134, в 100 м от прежнего места.

Остановочные пункты оборудовали площадкой, павильоном и знаком. С 1 ноября там начнут останавливаться автобусы № 17 и № 344.