Проект «Профессионалитет» уже реализуется в регионе: при поддержке ОНПЗ откроется образовательный центр, к ресурсам которого будет доступ у ряда колледжей.

Омская область при поддержке нефтезавода включилась в реализацию проекта «Профессионалитет». Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский в своем интервью рассказал о перспективах открытия в Омске регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий. Пилотной площадкой станет Омский промышленно-экономический колледж. Доступ к образовательным программам также будет у студентов Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. По словам Белявского, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» у молодых людей появляется возможность получить самые востребованные на ОНПЗ профессии с высокими зарплатами.

О перспективности сотрудничества по подготовке кадров для нефтепереработки высказался директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

– Партнерство с Омским НПЗ в рамках проекта для нас крайне важно с точки зрения определения образовательных приоритетов для подготовки специалистов. Вместе с сотрудниками предприятия мы отмечаем, какие профессии востребованы в нефтепереработке, и будем учить студентов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач, – уверен он.

Добавим, что накануне во время своего выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов роль проекта «Профессионалитет» подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, для повышения престижа и популярности технических специальностей надо развивать партнерство колледжей и техникумов с работодателями. Модернизация системы среднего и высшего образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года.