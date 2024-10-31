Школьник предоставил преступникам доступ к банковским картам.

Мошенники обманули 11-летнего омича и с помощью мальчика похитили 715 тыс. рублей у его родителей. Как сообщили в полиции, ребенка завлекли игрой и выигрышем.

Ночью мальчик увидел в соцсети рекламу игры «Угадай блогера». Он начал играть, а когда прошел задания, ему предложили перевести «блогеркоины» в рубли. Для этого, как просили мошенники, школьник прислал им фотографии банковских карт родителей, потом продиктовал коды из сообщений. В результате преступники смогли списать с карт деньги.

Утром мальчик рассказал о случившемся родителям, и 53-летний отец обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело. Преступников ищут.