Среди бывших воспитанников детских домов жилищные сертификаты получили четверо участников специальной военной операции.

Сегодня, 31 октября, в региональном министерстве строительства 15 бывших воспитанников детдомов получили жилищные сертификаты. На эти цели по распоряжению Виталия Хоценко из областного бюджета дополнительно выделено более 51 млн рублей. На сертификат размером около 3,7 млн рублей каждый из сирот сможет приобрести жилье в любом регионе России.

– Безусловно, это очень важное событие для меня. Сертификат – это быстрее, можно поискать квартиру, где удобно, можно добавить свои средства и купить гораздо большую по площади квартиру. Я уже присмотрел жилье – двухкомнатную квартиру, – поделился один из получателей сертификатов Александр Гоношилин.

Среди получателей сертификатов было четверо участников специальной военной операции. Сироты, участвующие в СВО, пользуются первоочередным правом на получение социальной выплаты.

Важно, что на жилищный сертификат можно не только приобрести готовое жилье, но и погасить ипотечный кредит.

Всего за три года действия такой меры поддержки детей-сирот выдано 723 жилищных сертификата. Только в 2024 году региональное правительство направило более 834 млн рублей на финансовое обеспечение сертификатов. Жилищные сертификаты получило 258 омских сирот. Большинство из них предпочло остаться в родном регионе.

Виталий Хоценко считает обеспечение жильем детей-сирот одним из важнейших приоритетов. В регионах на личном контроле этот процесс держит полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.