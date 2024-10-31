Они начнут работать в следующем месяце.

В ноябре в Омске начнут работать еще два комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры подключат на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина, а также улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной.

Подрядчик ООО «Тринити Телеком» уже выполнил монтаж. Как сообщили в мэрии, начался этап подключения и настройки.

Отметим, что камеры установили, чтобы снизить аварийность. На это из бюджета потратили 34 млн рублей.