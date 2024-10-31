Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина закурил во время полета. Борт прибыл из Москвы.

Транспортные полицейские задержали в Омске опасного пассажира, закурившего на борту самолета. Рейс прибыл из Москвы.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина во время перелета курил табак в туалетной комнате авиалайнера. В результате сработали датчики дыма. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения и сообщил о происшествии в транспортную полицию.

Правонарушителя задержали и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь пассажиру придется возместить убытки транспортной компании.

1705
·Происшествия

Мужчина закурил во время полета. Борт прибыл из Москвы.

Транспортные полицейские задержали в Омске опасного пассажира, закурившего на борту самолета. Рейс прибыл из Москвы.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина во время перелета курил табак в туалетной комнате авиалайнера. В результате сработали датчики дыма. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения и сообщил о происшествии в транспортную полицию.

Правонарушителя задержали и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь пассажиру придется возместить убытки транспортной компании.

1705