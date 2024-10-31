Качественный отдых за городом сегодня немыслим без открытого горячего бассейна. И чисто омская фишка – шашлыки.

Глубокой осенью и в начале зимы, когда погода уже «не та», а до новогодних каникул еще далековато, омичи все чаще бросают взгляды на санатории и базы отдыха, расположенные в радиусе 30–50 километров от города. На омском рынке этот сегмент представлен довольно широко, однако по-настоящему классных мест не так уже много.

Относительно недавно на карте появился эко-клуб «Шышки», быстро набравший популярность среди любителей загородного отдыха. Как отмечает его директор Никита Ирха, сегодня ни одна база немыслима без бассейна с горячей водой.

– Чтобы площадка привлекла людей в осенне-зимний период, она обязательно должна иметь бассейн. Это можно назвать самым главным «инструментом», – говорит эксперт. – Если на базе отдыха есть открытый горячий бассейн, это еще лучше. Если человек может приехать и даже в 3-градусный мороз полежать в горячем бассейне и прогреться, расслабиться – это сразу дает курортной площадке серьезное преимущество. На сегодняшний день все современные базы отдыха затачиваются именно на это.

Помимо бассейна, омичам за городом нужны… шашлыки. Без них не обходится ни один выезд на природу. И базы отдыха здесь не исключение.

– Самое главное – на выходные выехать и приготовить шашлык: чтобы было удобное и красивое место, хорошие мангалы, дрова или угли под рукой, все нужные инструменты, – отмечает директор «Шышек». – Баня, бассейн важны, но у нас люди действительно предпочитают именно те базы отдыха, где можно удобно выехать на такой вот шашлычный отдых с друзьями или семьей. Есть, конечно, более нишевые вещи, например, спа-процедуры, которые тоже пользуются популярностью.

Сегодня в тренде глэмпинги – небольшие домики со всеми удобствами, расположенные в лесу.

– Глэмпинг представляет собой загородные домики, коттеджи или бунгало в какой-либо лесной зоне. До недавнего времени в таком формате было принято создавать большие отели или дома отдыха. Теперь же фокус сместился на то, чтобы строить отдельные коттеджи, – объясняет Никита Ирха. – Глэмпинг дает возможность побывать на красивой дикой природе и одновременно иметь под рукой все блага цивилизации. «Шышки» появились, когда тренд на глэмпинг только начался. Нам сильно повезло с локацией: сосновый бор, три уровня рельефа, берег Оми. Так что у нас все отлично совпало для того, чтобы создавать именно отдых такого формата.

По словам Никиты, «Шышки» ориентируются на лучшие базы отдыха Тюменской и Свердловской областей. Они считаются неким эталоном качества.

– Я считаю, что в Тюмени и Екатеринбурге такой вид отдыха отлично развит, и нам нужно многому у них учиться и стремиться делать так же, как они, – говорит Ирха. – В Тюмени огромное количество хорошо продуманных и грамотно спроектированных курортов такого формата. Я надеюсь, что мы дорастем до их уровня. Рано или поздно у нас должен появиться большой, масштабный комплекс. Чтобы было много видов разных бань, много разных спа-процедур, множество вариантов для активного отдыха. В Тюмени некоторые курортные зоны напоминают большие торговые центры – только для отдыха, а не для покупок.

Также, по словам директора «Шышек», омским базам отдыха стоит обратить внимание на Казахстан и привлекать местных туристов для отдыха в Омской области.

– Мы активно работаем с Казахстаном. По моим наблюдениям, в последнее время люди перестали массово ездить в Боровое – интерес банально пропал. Я предложил нашему министерству культуры создать совместный маршрут с экскурсиями и спа-процедурами. И работать с Казахстаном, чтобы оттуда к нам тоже приезжали и у нас отдыхали. Считаю, что для нашего региона это было бы очень перспективным направлением для развития туризма.

Впереди у омичей долгая сибирская зима. Которую хочется провести активно и с пользой. Все возможности для этого есть, и не нужно уезжать далеко от города.

Александр Барко