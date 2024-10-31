Трагедии предшествовало совместное распитие спиртного.

Омский Следком возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии силовиков, 28 октября в многоэтажке в поселке Набережном Омского района приехавшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили тело женщины с телесными повреждениями.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый сожитель потерпевшей. Накануне пара устроила застолье со спиртным. Как водится, разгорелась ссора, и рецидивист ножом нанес своей возлюбленной множественные телесные повреждения тела и головы, от которых она скончалась на месте происшествия.

После этого он вызвал скорую, а врачи, констатировавшие смерть потерпевшей, сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.