Форвард считает, что команде постепенно удастся наладить игру.
Нападающий «Авангарда» в сезоне 2019/2020 Алексей Терещенко оценил нынешнюю игру омской команды. После 19 сыгранных матчей «Ястребы» набрали 15 очков и занимают десятую строчку в таблице Восточной конференции.
Трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России считает, что команде нужно доверять главной тренеру Сергею Звягину. И «Авангард» выбьется в лидеры.
– Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку все начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину. Если ты не терпишь и не доверяешь, зачем ты тогда ставишь человека? – цитирует эксперта allhockey.ru. – В «Авангарде» точно есть классные исполнители, есть лидеры. Да, один из лидеров, Владимир Ткачев, получил серьезную травму. Его отсутствие тоже сказывается. Но потихоньку все должно наладиться.
Отметим, что сроки возвращения на лед нападающего Владимира Ткачева пока не обозначаются. Сегодня, 31 октября, «Авангарду» предстоит сыграть с тольяттинской «Ладой».