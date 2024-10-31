Омск-Информ
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·Общество

Его производят в неизвестных условиях. Продукт может быть опасен.
Сотрудники Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выявили в магазинах фальсифицированную молочную продукцию. Ее производит ООО «Пречистое 1», однако по адресу, где оно якобы зарегистрировано, никакого предприятия нет.
– В обороте находится фальсифицированная молочная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – предупреждает омский Роспотребнадзор.
Продажа этой продукции незаконна. Омичей, которые встретят в магазинах молоко ООО «Пречистое 1», просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.
·Общество

Его производят в неизвестных условиях. Продукт может быть опасен.
Сотрудники Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выявили в магазинах фальсифицированную молочную продукцию. Ее производит ООО «Пречистое 1», однако по адресу, где оно якобы зарегистрировано, никакого предприятия нет.
– В обороте находится фальсифицированная молочная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – предупреждает омский Роспотребнадзор.
Продажа этой продукции незаконна. Омичей, которые встретят в магазинах молоко ООО «Пречистое 1», просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.