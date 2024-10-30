Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Завершение строительства планируется через год.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство магазина на улице Лаптева в Советском округе. Площадь торгового помещения составит 749,8 квадратного метра.

Магазин будет представлять собой одноэтажное здание, которое стоит отдельно. В постройке будет пять входных групп и три технических входа. На фасадной части здания расположится подсветка. Планируется, что строительство завершится в октябре 2025 года.

·Общество

Завершение строительства планируется через год.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство магазина на улице Лаптева в Советском округе. Площадь торгового помещения составит 749,8 квадратного метра.

Магазин будет представлять собой одноэтажное здание, которое стоит отдельно. В постройке будет пять входных групп и три технических входа. На фасадной части здания расположится подсветка. Планируется, что строительство завершится в октябре 2025 года.