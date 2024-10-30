Омичи предпочли столицу другим городам.

Омский Росреестр сообщил, в каких трех регионах омичи чаще всего покупали недвижимость в третьем квартале 2024 года. На первой строчке рейтинга расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (16 % от общего числа сделок с иногородней недвижимостью).

Второе место заняла Новосибирская область с 15 % сделок. На третьей строчке расположился Краснодарский край (13 %). Примечательно, что Москва и Московская область расположились на четвертом месте (11 %). Во втором квартале они возглавляли рейтинг.

С июля по сентябрь омичи подали 392 заявления по покупке недвижимости в других городах. Отметим, что в Омске жилье приобрели 342 жителя других регионов: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Москвы, Московской и Новосибирской областей.