Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают осадки в районах, но не в областном центре.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Синоптики также обещают слабый снег и юго-восточный ветер, 4–9 м/с.
По данным Gismeteo, температура в Омске составит –2...+3 градуса. Максимальной она будет во второй половине дня. Осадков не ожидается, ветер будет достигать 2–6 м/с.
Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
·Общество

Синоптики обещают осадки в районах, но не в областном центре.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Синоптики также обещают слабый снег и юго-восточный ветер, 4–9 м/с.
По данным Gismeteo, температура в Омске составит –2...+3 градуса. Максимальной она будет во второй половине дня. Осадков не ожидается, ветер будет достигать 2–6 м/с.
Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.