Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанка подозревается в краже средств с чужой банковской карты.

Омские полицейские ищут 21-летнюю Кристину Исович. Она проходит в качестве фигурантки уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Она была задержана, однако после избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении перестала являться на допросы к следователю. Омичке на вид 20–25лет, рост около 170 см, среднего телосложения; карие глаза, темные прямые волосы средней длины. Уточняется, что она предпочитает спортивную одежду, склонна к мошенничеству и может представляться недостоверными данными.

Все, кто что-то знает о разыскиваемой, могут позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

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·Происшествия

Горожанка подозревается в краже средств с чужой банковской карты.

Омские полицейские ищут 21-летнюю Кристину Исович. Она проходит в качестве фигурантки уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Она была задержана, однако после избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении перестала являться на допросы к следователю. Омичке на вид 20–25лет, рост около 170 см, среднего телосложения; карие глаза, темные прямые волосы средней длины. Уточняется, что она предпочитает спортивную одежду, склонна к мошенничеству и может представляться недостоверными данными.

Все, кто что-то знает о разыскиваемой, могут позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

1161