Его предлагают купить более чем за 50 млн рублей.

«Дом.рф» выставил на приватизацию двухэтажное здания № 3 на улице Яковлева и землю под ним площадью 4279 кв. м. Раньше там располагалась столовая Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, но теперь здание пустует и нуждается в ремонте.

Аукцион планируется 31 января. Стартовая цена лота – 50,27 млн рублей. Шаг аукциона – 503 тысячи рублей. Предполагается, что новый собственник снесет столовую и построит на этом участке жилой дом.

Ранее сообщалось о продаже земельного участка на пересечении Яковлева и Добровольского. Там разрешили построить офисы.