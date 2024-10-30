Омск-Информ
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·Общество

Его предлагают купить более чем за 50 млн рублей.
«Дом.рф» выставил на приватизацию двухэтажное здания № 3 на улице Яковлева и землю под ним площадью 4279 кв. м. Раньше там располагалась столовая Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, но теперь здание пустует и нуждается в ремонте.
Аукцион планируется 31 января. Стартовая цена лота – 50,27 млн рублей. Шаг аукциона – 503 тысячи рублей. Предполагается, что новый собственник снесет столовую и построит на этом участке жилой дом.
Ранее сообщалось о продаже земельного участка на пересечении Яковлева и Добровольского. Там разрешили построить офисы.
·Общество

Его предлагают купить более чем за 50 млн рублей.
«Дом.рф» выставил на приватизацию двухэтажное здания № 3 на улице Яковлева и землю под ним площадью 4279 кв. м. Раньше там располагалась столовая Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, но теперь здание пустует и нуждается в ремонте.
Аукцион планируется 31 января. Стартовая цена лота – 50,27 млн рублей. Шаг аукциона – 503 тысячи рублей. Предполагается, что новый собственник снесет столовую и построит на этом участке жилой дом.
Ранее сообщалось о продаже земельного участка на пересечении Яковлева и Добровольского. Там разрешили построить офисы.