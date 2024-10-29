Причиной стали снегопад, туман и гололед. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД и быть осторожными.

Из-за ухудшение погоды «Сибуправтодор» объявил штормовое предупреждение на 29–31 октября сразу в нескольких регионах, в том числе в Омской области. В регионе наблюдается ветер порывами до 12 м/с, умеренные осадки в виде снега, гололедные явления, туман утром и ночью, похолодание до –4 градусов.

– Подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» переведены в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойного проезда в сложных метеоусловиях. Просим водителей соблюдать соответствующий скоростной режим и безопасную дистанцию! – сообщили в управлении.

О неблагоприятной погоде (мокрый снег и порывистый ветер) омских водителей предупреждает и полиция. В связи с этим экипажи дорожно-патрульной службы будут обращать особое внимание на транспорт на обочинах. При необходимости водителям окажут помощь.

Отметим, что Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» объявило штормовое предупреждение также в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.