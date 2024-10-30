Предприятие более 10 лет реализует собственную профориентационную программу, а в этом году подключилось к федеральному проекту «Профессионалитет».

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский рассказал о подготовке кадрового резерва для предприятия и о взаимодействии с новым федеральным проектом «Профессионалитет».

Комплексной работой по подготовке молодых специалистов для предприятий нефтепереработки завод занимается на уже более 10 лет. С 2014 года к эффективной профориентационной программе «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» подключилось уже 13 учебных заведений Омска. А недавно предприятие присоединилось к федеральному проекту «Профессионалитет», направленному на подготовку специалистов рабочих профессий.

– Базовой площадкой для реализации проекта станет Омский промышленно-экономический колледж. Это учебное заведение подало заявку на участие в федеральном проекте и получило грант Министерства просвещения РФ. «Газпром нефть» выступила в поддержку колледжа и стала опорным работодателем, что гарантирует трудоустройство в дочерние предприятия компании. Соглашение, подписанное в июле 2024 года, предоставляет доступ к образовательным программам «Профессионалитета» также студентам других учебных заведений: Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Отмечу, что обучение будет бесплатным. По окончании студенты могут трудоустроиться на предприятия «Газпром нефти», в том числе и на Омский НПЗ», – рассказал Олег Белявский.

Оператор технологических установок, слесарь по их ремонту, машинист компрессорных установок – все эти востребованные на ОНПЗ профессии можно получить по программе «Профессионалитета». Выпускники смогут претендовать на высокую зарплату.

– Мы хотим быть лучшим предприятием в регионе для начала карьеры молодых специалистов и поэтому предлагаем привлекательные условия. За последние пять лет зарплата выпускника колледжа, скажем, оператора 3-го разряда, на ОНПЗ выросла на 50 %. И что важно – уже через пару лет оплата труда молодого специалиста может вырасти еще процентов на 70–80, если сотрудник успешно сдает квалификационные экзамены и повышает разряд, – подчеркнул Белявский.

Омский НПЗ открыт для молодых кадров. Ежегодно сюда могут трудоустроить до 150 выпускников средних специальных и высших учебных заведений. За последние пять лет завод пополнился примерно на 400 молодых специалистов.