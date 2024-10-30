Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Им будут компенсировать до 50 % затрат на покупку скота.
Правительство Омской области ввело новую субсидию для пострадавших от паводка. Жители Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского, Муромцевского и Знаменского районов могут получить средства на покупку скота для личных подсобных хозяйств. Сумму власти пока не называют.
– Размер субсидии определяется по ставкам за одну голову приобретенных сельскохозяйственных животных и птицы и составляет до 50 % объема понесенных затрат на их приобретение, – пояснили в облправительстве.
Отметим, что пострадавшим от паводка в Омской области выплатили уже более 300 млн рублей. Они получили деньги на покупку нового жилья и на ремонт старого.
·Общество

Им будут компенсировать до 50 % затрат на покупку скота.
Правительство Омской области ввело новую субсидию для пострадавших от паводка. Жители Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского, Муромцевского и Знаменского районов могут получить средства на покупку скота для личных подсобных хозяйств. Сумму власти пока не называют.
– Размер субсидии определяется по ставкам за одну голову приобретенных сельскохозяйственных животных и птицы и составляет до 50 % объема понесенных затрат на их приобретение, – пояснили в облправительстве.
Отметим, что пострадавшим от паводка в Омской области выплатили уже более 300 млн рублей. Они получили деньги на покупку нового жилья и на ремонт старого.