Омск-Информ
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·Происшествия

Между двумя приятелями произошел конфликт, закончившийся гибелью одного из них.

Омские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» по факту обнаружения тела омича с ножевым ранением.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый приятель потерпевшего.

По версии следствия, 27 октября в дачном доме на одной из аллей садового товарищества «Каучук» в Нефтяниках трое товарищей употребляли спиртные напитки. Между двумя участниками застолья произошел конфликт, после чего обвиняемый нанес удар ножом, причинив потерпевшему смертельное ранение. Скорую помощь вызвал третий участник попойки, который стал свидетелем преступления. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

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·Происшествия

Между двумя приятелями произошел конфликт, закончившийся гибелью одного из них.

Омские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» по факту обнаружения тела омича с ножевым ранением.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый приятель потерпевшего.

По версии следствия, 27 октября в дачном доме на одной из аллей садового товарищества «Каучук» в Нефтяниках трое товарищей употребляли спиртные напитки. Между двумя участниками застолья произошел конфликт, после чего обвиняемый нанес удар ножом, причинив потерпевшему смертельное ранение. Скорую помощь вызвал третий участник попойки, который стал свидетелем преступления. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

1285