Оба оказались с травмами в больнице.

Сегодня около 05:00 в Называевске случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, ВАЗ-211440 съехал в кювет на улице Первомайской и опрокинулся.

В полиции считают, что 20-летний водитель не справился с управлением, потому что был пьян. На жителя Омской области составили протокол.

Отметим, что водитель и его 20-летний пассажир получили травмы. Оба попали в больницу.