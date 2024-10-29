За 9 месяцев 2024 года число пользователей российских почтовых сервисов выросло в 2 раза.

Компания Yota провела анализ обезличенных данных абонентов, чтобы выяснить, какой почтовый сервис на сегодняшний день является наиболее популярным. В целом интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 года в целом значительно вырос. По сравнению с январем – сентябрем 2023 года число пользователей увеличилось на 57 %, а потребляемый трафик – на 20 %.

Все еще наибольшей популярностью пользуется Gmail от корпорации Google: за год он нарастил 19 % пользователей, но их активность при этом снизилась (–10 % по сравнению с прошлым годом). Топ-2 занимает Яндекс Почта – прирост больше чем на треть. Почта Mail занимает третье место, показав огромный рост – в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Наибольший рост продемонстрировали приложения от российских разработчиков: их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55 % в 2023 до 69 % в текущем году.

Больше всего пользователей потерял сервис Outlook: –59 % от аудитории.

Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55 % в 2023 до 69 % в текущем году.

Снижение популярности иностранных почтовых сервисов вполне логично, ведь с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Изначально эта мера должна была вступить в силу в конце 2023 года, но срок был сдвинут. Однако уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя. Кроме того, определенное влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре текущего года о возможном запрете на создание новых учетных записей со стороны Google.

На фоне подобных сообщений российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

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