Оператор мобильной связи T2 с помощью big data проанализировал турпоток в знаменитую деревню Окунево.

Летом этого года загадочное «место силы» привлекло на 21 % больше иностранных гостей, а количество туристов из России, напротив, снизилось. В деревню Окунево в Муромцевском районе Омской области посетили сотни клиентов t2 со всей России. В десятку регионов, чьи жители больше всего интересовались «местом силы», вошли Новосибирская область, Москва, Свердловская область, Кузбасс, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Возраст гостей Окунево – от 16 до 77 лет. Самая активная возрастная группа – 41-50 лет – обеспечила треть летнего турпотока. На втором месте – категория 31-40 лет: эти путешественники составили 26 % от общего числа гостей. На третьем месте – группа 51-60 лет (17 %). Мужчины приезжали в деревню чуть чаще: на них приходится 51 % от общего числа туристов. В среднем один гость с SIM-картой t2 проводил в Окунево 10 дней.

Клиенты t2 стали активнее пользоваться услугами мобильной связи: по сравнению с летом 2023 года голосовой трафик на одного абонента в Окунево вырос в 2,4 раза, а потребление интернета на пользователя увеличилось вдвое. Женщины были общительнее мужчин: на представительниц прекрасного пола приходится 53 % минут телефонных разговоров и 62 % использованного трафика.

Окунево привлекает не только россиян, но и иностранцев. Путешественники из-за рубежа летом 2024 года составили 30 % турпотока. Чаще всего приезжали из Казахстана, Нидерландов, Индии, Японии и Франции. Также в Окунево побывали туристы из Германии, Австрии, Узбекистана, Эстонии, США, Китая, Литвы, Белоруссии, Грузии, Дании, Турции, ОАЭ, Южной Кореи, Азербайджана, Киргизии, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, Туниса и Филиппин. По сравнению с летом 2023-го количество иностранных гостей выросло на 21 %, тогда как отечественных туристов стало меньше вдвое.

9 % от всех туристов, посетивших Окунево летом этого года, приезжали в деревню и год назад, летом 2023-го. Причем этот показатель одинаков и у российских, и у иностранных гостей. Повторить путешествие в этом году решили туристы из Казахстана, Нидерландов, Франции, Австрии, Японии и Южной Кореи.

Аналитика туристических потоков может быть полезна ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов и развивать инфраструктуру. T2 развивает собственное «коробочное» решение – платформу, построенную на больших данных (big data). Сервис содержит десятки аналитических отчетов, где можно оценить общую численность туристов в регионе и конкретном месте, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама