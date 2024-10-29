Компания Т2 предоставляет подарок покупателям новых iPhone.

Оператор мобильной связи Т2 запустил новую акцию: получи терабайт интернет-трафика при покупке линеек смартфонов iPhone 16 и iPhone 15 в розничной сети. Это будет приятным дополнением к приобретению последних моделей iPhone и позволит оценить их инновационные возможности: видео в отличном качестве, возможность быстро делиться контентом в социальных сетях, слушать любимую музыку, загружать электронные и аудиокниги, играть в игры, устанавливать новые приложения и делать онлайн-покупки.

Трафиком можно будет пользоваться в течение года. Бонус доступен покупателям, являющимся новыми или действующими абонентами Т2 с тарифами «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black или Premium. В программе участвуют все модели линеек iPhone 16 и iPhone 15. Терабайт мобильного трафика пополнит основной пакет интернета при активации промокода, указанного на чеке за покупку смартфона.

Бонус необходимо будет активировать до 31 декабря 2024 года, а действует он в течение 12 месяцев.

Приобрести последние версии iPhone с бонусом можно в салонах розничной сети Т2 и на сайте https://t2.ru/shop/devices/smartphones

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама