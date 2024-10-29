Владелец машины не обнаружил своей машины на месте и обратился в полицию.

В Омске в полицию обратился 55-летний омич с заявлением о пропаже «Лады». Вечером он припаковал машину во дворе дома в Чкаловском поселке, а утром не обнаружил ее на месте. Сумму ущерба горожанин оценил в 180 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли машину на Сыропятском тракте. Им оказался 18-летний студент.

Как стало известно оперативникам, ранним утром молодой человек возвращался домой из развлекательного заведения. Его внимание привлекла припаркованная у подъезда «Лада». Фигурант камнем разбил стекло со стороны водительского сиденья, соединил провода в замке зажигания и поехал катать приятелей. Им сказал, что машина принадлежит отцу.

Но на Сыропятском тракте водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив машину, до города компания добралась на маршрутном такси. В настоящее время похищенное имущество возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Студенту светит до 5 лет тюрьмы.