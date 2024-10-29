Омск-Информ
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·Общество

Инфекция попала в их организм после укуса клеща.
По данным Роспотребнадзора на 25 октября, клещи покусали уже 4279 жителей Омской области. Пострадали в том числе 1328 детей.
– Зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита, 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза, – добавили в ведомстве.
Отметим, что прививки от клещевого энцефалита поставили более 96 тысяч человек. От клещей в регионе обработали 1920 га парков и кладбищ.
Ранее сообщалось, что в Омской области также зарегистрировали случаи туляремии.
·Общество

Инфекция попала в их организм после укуса клеща.
По данным Роспотребнадзора на 25 октября, клещи покусали уже 4279 жителей Омской области. Пострадали в том числе 1328 детей.
– Зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита, 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза, – добавили в ведомстве.
Отметим, что прививки от клещевого энцефалита поставили более 96 тысяч человек. От клещей в регионе обработали 1920 га парков и кладбищ.
Ранее сообщалось, что в Омской области также зарегистрировали случаи туляремии.