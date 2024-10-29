ВТБ предоставляет новые условия по сберегательным продуктам в рублях.

С понедельника банк ВТБ улучшил условия по депозитам в рублях – в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка установлена на полгода – до 22 % годовых. И новые, и действующие клиенты получат до 21 % годовых при размещении новых средств на срок 3 или 12 месяцев При открытии депозита с ПДС ставка составит до 28 % годовых.

– Ключевая ставка впервые составляет 21 %, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея, – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. – Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую». ВТБ действует на опережение и с сегодняшнего дня повышает свои ставки до 22 % по классическим вкладам и до 28 % – по вкладу с программой долгосрочных сбережений. В ближайшее время улучшение условий произойдет и по накопительным счетам.

Клиенты, оформившие программу долгосрочных сбережений, от НПФ ВТБ получат возможность пользоваться вкладом «Двойная выгода» с доходностью до 28 % годовых. Сумма депозита – не менее 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев.

В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23 %. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29 %, против 26 % годом ранее. К концу 2024 года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27 %.

ВТБ нарастил портфель сбережений физических лиц во всех валютах на 35 % с начала года, до 9,3 трлн рублей. До конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47 %), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17 %).

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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