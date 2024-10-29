Никто из жильцов не пострадал, но теперь им предстоит ремонт.

Вчера около 16:00 в Таре загорелся трехэтажный дом. Когда на место приехали спасатели, горела кровля на всей площади, шел дым из окон 2-го и 3-го этажей.

Возгорание ликвидировали восемь сотрудников МЧС России и две единицы техники. Площадь пожара составила 288 кв. м. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, внутреннюю отделку и имущество. В пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.

В 2024 году из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления в регионе произошло уже 387 пожаров. В этих происшествиях погибли 11 человек.