Годовая инфляция составила в сентябре 9 %.

Годовая инфляция в Омской области в сентябре замедлилась до 9 %. Как сообщает омское отделение Банка России, из-за появления в магазинах импортных фруктов, рост цен на них замедлился. Медленнее дорожать также стали мясо птицы, сосиски и сардельки, производство которых в России выросло.

– Среди непродовольственных товаров отмечу замедление годового роста цен на иномарки с пробегом. Все потому, что один из региональных автодилеров распродавал запасы. Также в сентябре замедлился рост цен на некоторую бытовую технику. Причина также в расширении предложения – в омских магазинах электроники появились новые азиатские бренды, – отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Замедлился рост цен на стоматологические услуги. В сентябре клиники не пересматривали цены, например, на изготовление протезов и коронок.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,5–5 % в следующем году и вернется к цели в 4 % в 2026 году.