Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники УДХБ также борются с гололедом и готовятся к подтоплениям улиц.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову максимально оперативно и качественно убирать снег, который идет в городе. Поручение Шелест дал из Луганска, куда уехал в командировку.
– Сейчас на прометании дорог находятся 42 единицы техники, за ночь проведена обработка проезжей части центральных улиц и мостов противогололедными материалами – использовано 169 тонн песко-соляной смеси. Сейчас особое внимание к пешеходным дорожкам и остановочным пунктам. С учетом дальнейших плюсовых температур и прогнозируемых дождей, привели в готовность откачивающую технику, – сообщил мэр в своем ТГ-канале.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день.
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·Общество

Сотрудники УДХБ также борются с гололедом и готовятся к подтоплениям улиц.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову максимально оперативно и качественно убирать снег, который идет в городе. Поручение Шелест дал из Луганска, куда уехал в командировку.
– Сейчас на прометании дорог находятся 42 единицы техники, за ночь проведена обработка проезжей части центральных улиц и мостов противогололедными материалами – использовано 169 тонн песко-соляной смеси. Сейчас особое внимание к пешеходным дорожкам и остановочным пунктам. С учетом дальнейших плюсовых температур и прогнозируемых дождей, привели в готовность откачивающую технику, – сообщил мэр в своем ТГ-канале.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день.
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