Омск-Информ
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·Общество

В регион постепенно приходит зима.

Омские синоптики дали прогноз погоды на вторник, 29 октября. Согласно их прогнозам, в регионе ожидаются осадки преимущественно в виде снега.

Ночью столбик термометра опустится до -4…+1, днем 0…+5 градусов. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления.

В среду, 30 октября, в регионе пройдет слабый снег. В Омскую область постепенно приходит зима.

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·Общество

В регион постепенно приходит зима.

Омские синоптики дали прогноз погоды на вторник, 29 октября. Согласно их прогнозам, в регионе ожидаются осадки преимущественно в виде снега.

Ночью столбик термометра опустится до -4…+1, днем 0…+5 градусов. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления.

В среду, 30 октября, в регионе пройдет слабый снег. В Омскую область постепенно приходит зима.

1257