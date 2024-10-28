Водители используют фары с нарушениями законодательства.

В Омской области за 9 месяцев 2024 года омские госавтоинспекторы поймали 2 тыс водителей, которые неправильно использовали фары во время езды. Каждый из нарушителей получил либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

В основном нарушения были связаны с износом и повреждением лам, неправильной установкой фар и их загрязнением. Также в числе нарушений оказалась неправильная высота автомобиля и повреждение креплений при толчках и вибрации.

В ГИБДД напомнили, что штраф можно получить за неиспользование фар, за их замену на более яркие (потому что они мешают другим водителям), а также за использование в городе дальнего света.