Омск-Информ
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·Общество

Представители президиума организации вновь выдвинули Сергея Моисеенко.

В президиуме Федерации омских профсоюзов выдвинули кандидатуру на должность председателя. Претендентом на этот пост вновь стал Сергей Моисеенко. Руководителя выберут 28 февраля следующего года.

Отметим, что бывший министр здравоохранения Сергей Моисеенко возглавляет омские профсоюзы с апреля 2015 года. В марте 2020 года его переизбрали.

·Общество

Представители президиума организации вновь выдвинули Сергея Моисеенко.

В президиуме Федерации омских профсоюзов выдвинули кандидатуру на должность председателя. Претендентом на этот пост вновь стал Сергей Моисеенко. Руководителя выберут 28 февраля следующего года.

Отметим, что бывший министр здравоохранения Сергей Моисеенко возглавляет омские профсоюзы с апреля 2015 года. В марте 2020 года его переизбрали.