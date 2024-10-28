Сотрудники предприятия четко по графику восстанавливают благоустройство: укладывают асфальт, приводят в порядок бордюры и газоны.

После ремонта тепловых сетей, которые активно велись летом и осенью, АО «Тепловая компания» приступила к восстановлению благоустройства. Генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев отметил, что основной пик нагрузки по вхождению в программу отопительного сезона уже завершен. Однако остается еще много задач по дальнейшей работе.

В ближайшее время восстановление благоустройства будет проводиться в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей.

– В каждом административном округе созданы бригады, которые занимаются благоустройством. В зависимости от ситуации работы могут включать в себя как укладку асфальта, так и альтернативные методы, – уточнил Владимир Дмитриев.

Работы ведут не только подрядные организации, но и сотрудники АО «Тепловая компания» предприятия. Специалисты планируют оперативно завершить работы по восстановлению асфальтового покрытия на 50 адресах. Остальные 250 участков будут выполнены в зимнем варианте. Работы завершат к концу ноября.

Омичам не стоит волноваться, если где-то проводили ремонт, а благоустройство еще не восстановили. Все адреса зафиксированы, и компания обязательно везде наведет порядок в ближайшее время. Руководство предприятия уделяет особое внимание выполнению графика работ.