Главная цель проекта «Мы в ответе за них» - помощь приютам и работа над законопроектами, которые помогут решить проблему бездомных животных.

В Омске депутаты и сторонники партии «Новые люди» открыли штаб зоозащитного движения «Мы в ответе за них». Главная цель проекта — помощь приютам и работа над законопроектами, которые помогут решить проблему бездомных животных.

Первым мероприятием в рамках зоозащитного движения «Мы в ответе за них» стала выставка собак из муниципальных приютов, прошедшая в парке «Зелёный остров». На ней были представлены фотографии животных из приютов. Посетители выставки смогли узнать больше об историях собак и кошек, чтобы потом забрать их домой.

- Наш проект поможет каждому помочь животным, которые нуждаются в этом. Проведённая зоовыставка позволит людям узнать больше о конкретных собаках или кошках, их характерах и историях. Наше движение «Мы в ответе за них» призвано вдохновить людей на активное участие в жизни приютов. Я уверен, что благодаря этому проекту мы сможем сделать мир лучше для братьев наших меньших, — уверен руководитель реготделения партии «Новые люди» в Омской области, депутат Заксобрания Илья Смирнов.

Ранее сторонники «Новых людей» уже посещали муниципальные приюты, помогали с уборкой территории, привозили корм и другие необходимые вещи. Теперь их деятельность станет более системной.

Из парка выставка переехала в офис «Новых людей» по адресу: Волочаевская, 15Б. Здесь каждый желающий сможет не только узнать больше о бездомных животных, но и присоединиться к движению «Мы в ответе за них».

Уточним, что это движение основано в ноябре 2023 года при поддержке партии «Новые люди». Оно включает в себя более тысячи добровольцев из 24 регионов России, в том числе Омской области.

Добровольные помощники поддерживают питомники, заповедники и приюты для бездомных собак и кошек, а также борются с жестоким обращением с животными.

Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране. Одновременно депутаты Госдумы от «Новых людей» готовят предложения, которые помогут животным. Среди последних инициатив — введение стандартов для зоогостиниц, запрет на выступление диких животных в цирках и новые меры поддержки для приютов.