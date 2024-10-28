Омск-Информ
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·Происшествия

Житель деревни поссорился со своей дамой. Потасовка закончилась трагедией. 

Омский следком возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя деревни Ивановки Исилькульского района. Сельчанина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности).

По версии силовиков, ночью 24 октября в доме врачами скорой помощи обнаружено тело 41-летней женщины. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен сожитель потерпевшей. Влюбленные выпивали и поссорились. Сельчанин вышел из себя и избил свою даму до смерти. Она скончалась на месте происшествия.  

После этого житель деревни вызвал скорую, а врачи сообщили в правоохранительные органы. Сейчас сельчанин заключен под стражу. Проводятся следственные действия.

·Происшествия

Житель деревни поссорился со своей дамой. Потасовка закончилась трагедией. 

Омский следком возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя деревни Ивановки Исилькульского района. Сельчанина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности).

По версии силовиков, ночью 24 октября в доме врачами скорой помощи обнаружено тело 41-летней женщины. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен сожитель потерпевшей. Влюбленные выпивали и поссорились. Сельчанин вышел из себя и избил свою даму до смерти. Она скончалась на месте происшествия.  

После этого житель деревни вызвал скорую, а врачи сообщили в правоохранительные органы. Сейчас сельчанин заключен под стражу. Проводятся следственные действия.