Омск-Информ
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·Общество

Только в исключительных случаях людям удается нормально выспаться за 6 часов.

Для взрослого человека оптимальное время сна составляет 7–9 часов, заявил врач-невролог Владимир Мартынов. За шесть часов можно выспаться только в исключительных случаях.

– Оптимальное время сна – это 7–9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение, – цитирует Мартынова агентство «РИА Новости».

Специалист объяснил, что хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.

·Общество

Только в исключительных случаях людям удается нормально выспаться за 6 часов.

Для взрослого человека оптимальное время сна составляет 7–9 часов, заявил врач-невролог Владимир Мартынов. За шесть часов можно выспаться только в исключительных случаях.

– Оптимальное время сна – это 7–9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение, – цитирует Мартынова агентство «РИА Новости».

Специалист объяснил, что хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.