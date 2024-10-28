Омск-Информ
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·Происшествия

Он перевел все деньги на чужие счета, поверив, что его ждет большая прибыль.
Мошенники похитили сбережения 72-летнего омского профессора и его жены, которые они копили 30 лет. Как сообщили в полиции, пара потеряла 2,35 млн рублей.
Житель Центрального округа увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Он откликнулся на предложение, после чего ему перезвонили и предложили внести «необходимый депозит» в размере 100 долларов. Жена профессора начала общаться с «персональным менеджером», по совету которого семья «инвестировала» накопления – 2 млн рублей, перечислив их на незнакомые банковские счета.
С мошенниками пара общалась неделю. Омичам обещали высокий доход, но потом прислали письмо из Сингапура. В нем говорилось, что за перемещение инвестиционной площадки с территории Евросоюза в Юго-Восточную Азию пенсионерам нужно заплатить проценты.
Тогда супруги взяли кредиты и перевели на незнакомые счета еще 350 тыс. рублей.
Лишь после того, как они рассказали обо всем сыну, они поняли, что стали жертвами мошенников.
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·Происшествия

Он перевел все деньги на чужие счета, поверив, что его ждет большая прибыль.
Мошенники похитили сбережения 72-летнего омского профессора и его жены, которые они копили 30 лет. Как сообщили в полиции, пара потеряла 2,35 млн рублей.
Житель Центрального округа увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Он откликнулся на предложение, после чего ему перезвонили и предложили внести «необходимый депозит» в размере 100 долларов. Жена профессора начала общаться с «персональным менеджером», по совету которого семья «инвестировала» накопления – 2 млн рублей, перечислив их на незнакомые банковские счета.
С мошенниками пара общалась неделю. Омичам обещали высокий доход, но потом прислали письмо из Сингапура. В нем говорилось, что за перемещение инвестиционной площадки с территории Евросоюза в Юго-Восточную Азию пенсионерам нужно заплатить проценты.
Тогда супруги взяли кредиты и перевели на незнакомые счета еще 350 тыс. рублей.
Лишь после того, как они рассказали обо всем сыну, они поняли, что стали жертвами мошенников.
1518