Он перевел все деньги на чужие счета, поверив, что его ждет большая прибыль.

Мошенники похитили сбережения 72-летнего омского профессора и его жены, которые они копили 30 лет. Как сообщили в полиции, пара потеряла 2,35 млн рублей.

Житель Центрального округа увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Он откликнулся на предложение, после чего ему перезвонили и предложили внести «необходимый депозит» в размере 100 долларов. Жена профессора начала общаться с «персональным менеджером», по совету которого семья «инвестировала» накопления – 2 млн рублей, перечислив их на незнакомые банковские счета.

С мошенниками пара общалась неделю. Омичам обещали высокий доход, но потом прислали письмо из Сингапура. В нем говорилось, что за перемещение инвестиционной площадки с территории Евросоюза в Юго-Восточную Азию пенсионерам нужно заплатить проценты.

Тогда супруги взяли кредиты и перевели на незнакомые счета еще 350 тыс. рублей.

Лишь после того, как они рассказали обо всем сыну, они поняли, что стали жертвами мошенников.