Горожане не смогли вовремя отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Усть-Ишим.

Сегодня утром в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Причины не сообщаются, но задержки составляют от получаса до 7 часов 50 минут.

Сильнее всего отстал от расписания самолет Red Wings в Екатеринбург. Он должен был отправиться в 04:55, планирует стартовать в 12:45.

На три часа позже вылетел рейс «России» в Санкт-Петербург – вместо 05:30 в 08:30.

Задержались и два рейса «Аэрофлота» в Москву - один вместо 05:40 вылетел в 08:27, другой - вместо 08:05 в 09:12. Рейс «Победы» в столицу перенесли с 07:05 на 08:05.

Легкий самолет компании «Аэропром» также отстал от расписания. Вылет в Усть-Ишим сдвинули с 10:00 на 11:45.

Рейс «Азимута» в Минеральные Воды задержали с 11:05 до 11:50. Рейс «ЮтЭйр» в Сургут, который планировался в 16:35, задержали до 18:50.