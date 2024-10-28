Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня около 07:40 в районе пересечения дублера Лукашевича с улицей Крупской в Омске столкнулись «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2114. По предварительным данным, аварию допустил 76-летний водитель УАЗа.
В ДТП пострадал 40-летний водитель второй машины. Медицинская помощь также понадобилась его 9-летней пассажирке.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня около 07:40 в районе пересечения дублера Лукашевича с улицей Крупской в Омске столкнулись «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2114. По предварительным данным, аварию допустил 76-летний водитель УАЗа.
В ДТП пострадал 40-летний водитель второй машины. Медицинская помощь также понадобилась его 9-летней пассажирке.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
1002