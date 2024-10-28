Длинная рабочая неделя стартует сегодня, 28 октября, и продлится вплоть до 2 ноября.

Предстоящая рабочая неделя в России будет шестидневной. Работать предстоит с 28 октября по 2 ноября включительно. Работать в субботу придется из-за того, что выходной день 2 ноября ранее был перенесен на 30 апреля – благодаря этому страна отдыхала с 28 апреля по 1 мая. То есть работать мы будем за тот день, что отгуляли еще полгода назад.

За длинной рабочей неделей последуют два выходных по случаю Дня народного единства – отдыхать будем 3-го и 4-го. Очередная рабочая неделя начнется 5-го числа (вторник) и продлится четыре дня. До новогодних каникул государственных праздников больше не будет.