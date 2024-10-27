Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправная проводка.

Сегодня, 27 октября, в 4 часа 47 минут в Тарском районе произошел пожар. К моменту прибытия 10  спасателей и 4 единиц техники полыхали два соседних дома и хозпостройки.

Возгорание на 164 квадратных метрах  удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание из-за старой проводки.

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·Происшествия

Предварительной причиной пожара стала неисправная проводка.

Сегодня, 27 октября, в 4 часа 47 минут в Тарском районе произошел пожар. К моменту прибытия 10  спасателей и 4 единиц техники полыхали два соседних дома и хозпостройки.

Возгорание на 164 квадратных метрах  удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание из-за старой проводки.

1587