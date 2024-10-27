За 5 лет число возведенных домов в городе составило 1,5 %.

Сервис «Яндекс Недвижимость» составил рейтинг миллионников по числу домов современной застройки. Доля построенного с 2019 по 2024 год жилья в Омске составляет всего 1,5 % в общей массе многоэтажек. По стране город оказался на 13-м месте из 15.

Причем цены на новое жилье в разных районах отличаются. В Ленинском округе квартиры в жилом комплексе 2022 года постройки стоят от 68 тыс. рублей за кв. м. В Советском округе цена на квартиру в жилом доме 2024 года постройки стартует от 82 тыс. рублей за «квадрат». В новостройках Центрального округа цены колеблются от 73 тыс. до 269 тыс. руб. за квадратный метр.

В топ-3 быстро растущих городов с новостройками вошли Краснодар с показателем 5,9 %, Волгоград с результатом 3,2 % и Красноярск с долей 3 %.