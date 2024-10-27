Микроавтобус № 386 школьник прождал больше часа и так и не дождался.
Омичка в соцсетях пожаловалась на работу популярного маршрута № 386, который ездит от СМУ «Общепит» до микрорайона Амурский-2.
По ее словам, сын-школьник вчера, 26 октября, пытался уехать с улицы 33-й Северной до Амурского-2.
– Простоял 1 час 20 минут, так и не дождавшись. Вопрос к администрации: маршрут действует сам по себе, никто не контролирует, захотели – вышли на рейс, захотели – нет? – возмутилась омичка.
В ответ горожанке заметили, что ребенок мог заиграться с друзьями, а маме сообщить об отсутствии маршруток. Другие призвали проявить находчивость в такой ситуации и добраться на другом маршруте или транспорте. Третьи считают, что частный транспорт не обязан ходить по графику. И лишь небольшая часть подписчиков сошлась во мнении, что стабилизировать работу маршрута все же надо.